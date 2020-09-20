HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2020 09:23 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumuna ilişkin yapılan uyarıya göre, Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak göüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 kilometre/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Sıcak havadan bunalan sahillere koştuSıcak havadan bunalan sahillere koştu
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Soylu 'Az sonra haberi gelir' diyerek duyurdu
Soylu 'Az sonra haberi gelir' diyerek duyurdu
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayıltana kadar dövdüler! Sopalı yumruklu yol kavgası
Bayıltana kadar dövdüler!
Sürücüyü indirip aracı gasp ettiler! İşte o anlar
Sürücüyü indirip aracı gasp ettiler!
Akın ettiler! Sıcak havadan bunalan sahillere koştu
Sıcak havadan bunalan sahillere koştu
Bahçelievler'de drift şov para cezasıyla bitti!
Bu görüntüler cezasız kalmadı! İşte bedeli
Soluğu Abant'ta aldılar! Adım atacak yer kalmadı
Girişler HES kodu ile yapılıyor! Hafta sonu akın ettiler
Görenlerin yüreği sızladı! Küçük çocuğa şiddet kamerada
Korkunç! Küçücük çocuğa öyle bir tokat attı ki...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.