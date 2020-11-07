Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (7 Kasım İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yer yer az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İstanbul, Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 21°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Az bulutlu
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu
HATAY °C, 22°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Çok bulutlu
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Çok bulutlu
KARS °C, 10°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
Kaynak: İHA