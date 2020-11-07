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Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (7 Kasım İstanbul'da hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 07:14 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Kasım verilerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İstanbul, Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (7 Kasım İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yer yer az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İstanbul, Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

7 KASIM YURTTA HAVA DURUMU

BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C
Çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 21°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C
Az bulutlu

ADANA °C, 26°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu

HATAY °C, 22°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Çok bulutlu

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C
Çok bulutlu

KARS °C, 10°C
Çok bulutlu

MALATYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

Kaynak: İHA

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