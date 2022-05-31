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Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! O saatlere dikkat

31.05.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği şu günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) önemli bir açıklama geldi. MGM'den yapılan açıklamada, sıcak havanın mevsim normalleri üzerinde olacağı uyarısı yapılırken, sıcaklıkların hafta boyu Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34 derece civarında seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! O saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülke genelinde etkisini sürdürecek.

İL İL AÇIKLADILAR

Tahminlere göre hava sıcaklıkları Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34, Aydın'da 35-38, Antalya'da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 derece civarında seyredecek.

VATANDAŞLARA UYARI

Açıklamada vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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