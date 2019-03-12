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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a yağmur uyarısı! Saat verildi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 07:38 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahmini uyarısına göre; Marmara, Ege ve Akdeniz'de bu bugün sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası ve zamanla il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların da 2 ila 4 derece düşeceği belirtilirken, sağanak yağmurdan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a yağmur uyarısı! Saat verildi)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Adana, Osmaniye, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Mersin'in iç ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Gece ve sabah iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; yağışlı sistemle birlikte batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı, zamanla Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden başlayarak Güney ve İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren de Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

12 Mart salı günü (Bugün) sabah saatlerinden itibaren Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile İzmir'in güney ve batısında başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla etkisini artırarak Çarşamba günü (yarın) sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (40-80 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

EGE İÇİN FIRTINA UYARISI

Özellikle Kuzey Ege'de rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın çarşamba günü (13/03/2019) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU

İSTANBUL 11°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası ve zamanla il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 6°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM -7°C, 5°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu

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