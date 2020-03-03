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Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri (3 Mart hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 08:22 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre 3 mart bugün yurt genelinde yağış beklenmezken Ege ve İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin genelinde ise gün boyu şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. İşte, 3 Mart hava durumu raporu…

Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri (3 Mart hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı; Hatay, Batman, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Öte yandan sıcaklıkların ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

ISPARTA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 7°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 6°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batman çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de; güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısında 4 ila 6 (30-50km/sa), Doğu Karadeniz’de; doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), zamanla 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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istanbul Meteoroloji meteoroloji tahminleri 3 mart hava durumu

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