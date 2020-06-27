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Meteoroloji'den yağış uyarısı! (27 Haziran 2020 yurtta hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 09:37 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu verilerine göre Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yağış uyarısı! (27 Haziran 2020 yurtta hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın isse genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 30
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Kaynak: İHA

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