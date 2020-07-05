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Meteoroloji'den yağış uyarısı! 5 Temmuz yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 08:02 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Temmuz verilerine göre, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Uşak'ın kuzeyi,Kütahya, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yağış uyarısı! 5 Temmuz yurtta hava durumu

Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Uşak'ın kuzeyi,Kütahya, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

23 MART YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık,

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu

SİVAS °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu

RİZE °C, 30°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Az bulutlu

TOKAT °C, 34°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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