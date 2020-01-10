Meteoroloji'den yağmur ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor. MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 1°C

Parçalı bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 5°C

Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 9°C

Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı bulutlu