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  4. Meteoroloji'den yağmur ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji'den yağmur ve buzlanma uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 07:37 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili gelen son tahminlere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, orta ve doğu Karadeniz ile Şırnak çevreleri yağmurlu, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji'den yağmur ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 1°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 5°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 9°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu

TOKAT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Ardahan çevreleri hafif kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

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