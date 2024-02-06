Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı geldi! 3 ilde okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava durumu tahminlerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Sinop ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trabzon, Bayburt ve Kars çevrelerinde kuvvetli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN'DA EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

Ardahan'ın Posof ilçesinde gece saatlerinde başlayıp, sabah etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Posof-Ardahan kara yolu ile 49 köy yolu ulaşıma kapandı; çok sayıda araç yolda kaldı. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ilçede Karayolları ile İlçe Özel İdare ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.Öte yandan Ardahan Valiliği, il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı. Engelli personelin de izinli olduğunun belirtildiği açıklamada, "Ardahan ilimiz genelinde 1 (bir) gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeline bir gün idari izin verilmiştir" denildi.

VAN'IN 3 İLÇESİNDE OKULLARA KAR TATİLİ

Van’ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Özalp, Saray ve Murdaiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi. Ayrıca bu ilçelerde hamile ve engelli kamu görevlileri de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayıldı.

BİR TATİL HABERİ DE ARTVİN'DEN

Artvin’in doğusunda yer alan Şavşat ilçesinde ise kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. İlçede, eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





