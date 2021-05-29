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Meteoroloji illeri tek tek sayarak uyardı! Çok kuvvetli geliyor

29.05.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji illeri tek tek sayarak uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülke genellikle hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Osmaniye, Adana, Hatay ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

YER YER KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR

Yağışların bu akşam Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

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hava durumu meteoroloji Giresun Ordu Tokat

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