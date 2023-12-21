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Meteoroloji'nin uyarısının ardından Antalya'yı fırtına ve yağmur vurdu! Canlı yayında muhabirin zor anları

21.12.2023 16:52 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'nin sağanak uyarısında bulunduğu Antalya'da, saatteki hızı 62 kilometreyi bulan rüzgar etkili oluyor. Konyaaltı Sahili'nde büyük dalgalar oluşurken, Türk Hava Yolları da 11 seferini iptal etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ise kriz masası oluşturuldu. Antalya'da fırtınada canlı yayın yapmaya çalışan CNN Türk muhabiri ise zor anlar yaşadı.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Antalya'yı fırtına ve yağmur vurdu! Canlı yayında muhabirin zor anları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya geneli için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Kentin doğu ilçeleri, merkez ve batı ilçelerini kapsayan uyarıda; metrekareye 100 kilograma kadar yağışın düşmesinin beklendiği duyuruldu. Doğu ilçelerinde akşam yoğunlaşacak yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi. Uyarıdan sonra hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) Antalya'ya gerçekleştirilecek 11 seferini iptal etti. Kentte sabah saatlerinden itibaren saatteki hızı 62 kilometreyi bulan rüzgar, etkili oluyor.

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CANLI YAYINDA ZOR ANLAR YAŞADI

Antalya'daki fırtınadan haber yapan CNN Türk muhabiri Merve Tokaz ile Prof. Dr. Orhan Şen de canlı yayın sırasında kıyıya vuran dalgalar zor anlar yaşadı.

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'MANZARAYI KAÇIRMAK İSTEMEDİM'

Konyaaltı Sahili'nde büyük dalgaların oluştuğu görülürken; kentte yaşayan bazı vatandaşlar, sahile gelerek fotoğraf çekti. Uyarıyı dikkate aldıklarını ve dışarı çıkmalarının tehlikeli olduğunu tahmin ettiklerini belirten Derya Kalburan, "Çocukları okula bıraktım, risk aldım, geldim. Manzarayı kaçırmak istemedim. Akşam eve gidip, dışarı çıkmayacağım" dedi. Nazlı Nur Aktaş da boş zamanını değerlendirmek için sahile geldiğini söyledi. Aktaş, sahili biraz izledikten sonra hava daha da kötüleşmeden eve gidip, dışarı çıkmayacağını kaydetti.

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BÜYÜKŞEHİRDEN YAĞMUR ÖNLEMLERİ

Meteoroloji'nin uyarı sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleri ile teyakkuza geçti. Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla oluşturulan kriz masasında Genel Sekreter Cansel Tuncer başkanlığında Genel Sekreter yardımcıları ve başkan danışmanları ile hazırlıklar gözden geçirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekipleri başta olmak üzere ASAT, Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Zabıta, Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Ulaşım, Sosyal Hizmetler gibi önemli birimlerde nöbetçi ekiplere ilave ekipler oluşturarak, iş makineleri, kamyon, arazöz, sepetli araçlarla olası olumsuzluklara karşı önlemlerini aldı.

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İTFAİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da merkez ve ilçelerde tüm ekipleri ile hazır halde bekliyor. Beklenen yağış ve fırtınada oluşabilecek su baskını, sel, yıldırım düşmesi olumsuzluklara karşı gerekli teçhizat ve personel ile tedbirler alındı.

ASAT da olası kanalizasyon tıkanmaları ve su baskını ihbarlarına karşı acil müdahale ekiplerine ilave olarak 5 adet kanal açma aracını hazır bulunduruyor. Park Bahçeler Daire Başkanlığı da ağaç devrilmesi, mazgal tıkanması gibi olumsuzluklara müdahale için sepetli araç, kamyon ve iş makinelerinden oluşan ekipler oluşturdu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Fırtına
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