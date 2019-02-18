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Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Dikkat: Kar geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 23:11 | Son Güncelleme

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Dikkat: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Ardahan, Hatay çevreleri yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

PUS VE SİS HADİSESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor.

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. (AA)

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Meteoroloji kar kar uyarısı

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