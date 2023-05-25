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Meteoroloji o raporu yayımladı! Yüzde 254 arttı... Uzun yıllar sonra bir ilk: Siyah harita yeşile döndü

25.05.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağışlar, nisan ayında geçen yıla göre yüzde 254, son 30 yıllık normaline göre de yüzde 51 artış gösterdi. En fazla artış, yüzde 82 ile Marmara ve Karadeniz'de gerçekleşti; Karadeniz son 63 yılın rekorunu kırdı. Öte yandan Kuraklık analizlerine göre ise uzun yıllar sonra ilk defa Türkiye haritası büyük değişim gösterdi. Siyah ve kahverengi ağırlıklı kuraklık haritası da yeşil ve mavi tonlara döndü.

Meteoroloji o raporu yayımladı! Yüzde 254 arttı... Uzun yıllar sonra bir ilk: Siyah harita yeşile döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün nisan ayı yağış, sıcaklık ve kuraklık raporları yayımlandı. Nisan ayı itibarıyla veriler, son yılların aksine sevindirici düzeylerde oldu. Türkiye geneli nisan ayı yağışları, normalinin (1991-2020) ve geçen yıl nisan ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti. 2023 yılı Nisan ayı yağışı metrekareye 86,8 kilogram oldu, 57,5 kilogram olan normaline göre yüzde 51 arttı, 24,5 kilogram olan geçen yıl nisan ayına göre ise yüzde 254 oranında yükseldi.

KARADENİZ'DE SON 63 YILIN REKORU

Tüm bölgelerde genel olarak yağışlar normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgesel en fazla artış yüzde 82 ile Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kaydedildi. Karadeniz Bölgesi nisan ayı yağışları, son 63 yılın en yüksek seviyesinde oldu.

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EN FAZLA YAĞIŞ BİNGÖL'DE

İl geneli en fazla yağış 165,7 kilogram ile Bingöl'de görülürken, Kırklareli son 63, Edirne son 41 yılın en yüksek nisan ayı yağışını aldı. Trakya, Batı Karadeniz, Balıkesir, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin'in doğu kesimlerinde ve İzmir'in batısında yüzde 100'den fazla artış görüldü. En az yağış alan il ise 25,8 kilogram ile Kilis oldu. Normallerine göre en fazla azalma da yüzde 52 ile yine Kilis'te kaydedildi. Yağışlarda Hatay, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde normallerine göre yüzde 60 azalma gerçekleşti.

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ORTALAMA 15,1 GÜN YAĞIŞLI GEÇTİ

Türkiye'de nisan ayında ortalama yağışlı gün sayısı normaline göre 10,8 gün iken; bu yıl nisan ayında 15,1 güne yükseldi. Yağışlı gün sayısı Batı Karadeniz, Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Kahramanmaraş, Rize ve Kars çevrelerinde 20-25 güne çıkarken, Kıyı Ege, Mersin ve Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5-10 gün aralığında gerçekleşti.

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SICAKLIK 30 YILLIK ORTALAMA İLE AYNI

Nisan ayında ortalama sıcaklıklar Korkuteli çevresinde mevsim normallerinin altında, Demre, Samandağ, Sinop, Pazar'da (Rize) mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında yaşandı. Normaline göre 12,3 derece olan nisan ayı ortalama sıcaklığı, bu nisan ayında da 30 yıllık ortalama ile aynı düzeyde gerçekleşti. Geçen yıl nisan ayına göre de 2 derece düştü. Bu yıl nisan ayında ekstrem sıcaklıklar, en düşük sıcaklık eksi 9,4 dereceyle Sarız'da, en yüksek sıcaklık ise 31,5 dereceyle Ceyhan'da tespit edildi. Ortalama maksimum sıcaklıklar normalin 2,3 derece altında, ortalama minimum sıcaklıklar normalin 0,2 derece üstünde oldu.

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SİYAH HARİTA YEŞİLE DÖNDÜ

Kuraklık analizlerine göre ise uzun yıllar sonra ilk defa Türkiye haritası büyük değişim gösterdi. 'Olağanüstü', 'çok şiddetli' ve 'şiddetli' kuraklık verilerinin etkili olduğu ülke genelinde, son 3 aylık Standart Yağış İndeksi'ne göre Bodrum civarlarında 'şiddetli', Güney Ege ve Hatay'ın güneyindeki 'orta' kurak verileri haricinde; ülke genelinde büyük kesim 'normal', 'hafif', 'orta', 'çok, aşırı' ve 'olağanüstü' nemli veriler gösterdi. Normalin Yüzdesi Metodu'na göre yine Ankara, Kilis, Hatay ve Karaman haricindeki tüm bölgelerde 'normal ve üzeri risk yok' verisi ile ağırlıklı siyah ve kahverengi tonlardan oluşan kuraklık haritası, yeşil ve mavi ton renklere dönüştü.

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GEÇEN YILA GÖRE REKOR ARTIŞLAR

Marmara'da 94,5 kilogram ile nisan ayındaki yağışlar, 51,9 kilogram olan normaline göre yüzde 82, 49,6 kilogram olan geçen yıla göre yüzde 91 arttı. Ege'de 74,2 kilogram ile nisan ayı yağışı, 54 kilogram olan normaline göre yüzde 37, 21,1 kilogram olan geçen nisana göre yüzde 251 yükseldi. Akdeniz'de 76,9 kilogram ile nisan ayı yağışı, 53,5 kilogram olan normaline göre yüzde 44, 13 kilogram olan geçen seneye göre yüzde 491 oranında arttı. İç Anadolu'da 60,2 kilogram ile nisan yağışı, 45,5 kilogram olan normaline göre yüzde 32, 13 kilogram olan geçen yıla göre yüzde 363 yükseldi. Karadeniz'de 102,3 kilogram olan nisan ayı yağışı, 56,2 kilogram olan normaline göre yüzde 82, 40,8 kilogram olan geçen yıla göre yüzde 150 artış gösterdi. Doğu Anadolu'da 116,4 kilogram nisan ayı yağışı, 74,3 kilogram olan normaline göre yüzde 57, 27,7 kg olan geçen yıla göre yüzde 320 yükseldi. Güneydoğu Anadolu'da 69 kilogram olan nisan ayı yağışı, 62,4 kilogram olan normaline göre yüzde 11, 10,7 kilogram olan geçen yıl nisan ayına göre yüzde 545 oranında artış yaşadı. (DHA)

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meteoroloji yağış

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