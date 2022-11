Meteoroloji paylaştı! İstanbullu bir süre daha güneşe hasret kalacak: Depremin meydana geldiği Düzce'de hava nasıl olacak?

Hava durumuna ilişkin vatandaşların merakını gideren paylaşım Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerini paylaştı. Yurtta hava durumunun nasıl geçeceği araştırılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı şehirler için sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulundu. Peki yurtta hava durumu nasıl olacak, özellikle de depremin yaşandığı Düzce'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

MGM'nin değerlendirmesinde yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği belirtildi.

DEPREMİN YAŞANDIĞI DÜZCE'DE HAVA NASIL OLACAK?

Düzce'de ise havanın bugün (Çarşamba) parçalı çok bulutlu olması bekleniyor. Bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak olan yağışların, yarın (Perşembe) gün boyu ve aralıklarla yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 25.11.2022 Cuma günü bölge genelinde yağışların kuvvetli, Düzce il genelinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 26.11.2022 Cumartesi günü yağışların etkisini azaltarak akşam saatlerine kadar devam edeceği ancak, 27.11.2022 Pazar günü bölgede parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarın (Perşembe) yağışla birlikte azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

İSTANBULLU BİR SÜRE DAHA GÜNEŞE HASRET KALACAK

İstanbul'da son 3 gündür etkili olan sağanak yağış bugün de etkili olacak. Yer yer şiddetini arttıracak yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

ORHAN ŞEN SAAT VERİP UYARDI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen:

İstanbul’da bugün öğlen saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur var. Sıcaklık Ege de 3-4 C azalacak. Marmara’da 3-4 C artacak. İstanbul 20 C İzmir 17 C. Öğlen Denizli, Afyon Manisa, İzmir, Muğla Aydın çevresinde yağış şiddetli su baskınlarına dikkat.

Bugün sabah ülkemize batıdan giriş yapacak olan yağış yurdun batısında gün boyu ve gece etkili olacak. Antalya’dan Sakarya, Düzce hattında gece ve İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde Öğlen çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yağışla birlikte Lodos da etkili olacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: