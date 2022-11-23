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Meteoroloji paylaştı! İstanbullu bir süre daha güneşe hasret kalacak: Depremin meydana geldiği Düzce'de hava nasıl olacak?

23.11.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar hava durumunu merak ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü dikkat çekici tahminlerini paylaştı. Buna göre, bazı şehirler sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İstanbullu ise bir süre daha güneşi göremeyecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen saat verip uyarıda bulundu. Öte yandan, saat 04.08'de 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Düzce'de hava durumunun nasıl geçeceği de tahminlerde yer aldı.

Meteoroloji paylaştı! İstanbullu bir süre daha güneşe hasret kalacak: Depremin meydana geldiği Düzce'de hava nasıl olacak?

Hava durumuna ilişkin vatandaşların merakını gideren paylaşım Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerini paylaştı. Yurtta hava durumunun nasıl geçeceği araştırılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı şehirler için sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulundu. Peki yurtta hava durumu nasıl olacak, özellikle de depremin yaşandığı Düzce'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

MGM'nin değerlendirmesinde yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği belirtildi.

DEPREMİN YAŞANDIĞI DÜZCE'DE HAVA NASIL OLACAK?

Düzce'de ise havanın bugün (Çarşamba) parçalı çok bulutlu olması bekleniyor. Bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak olan yağışların, yarın (Perşembe) gün boyu ve aralıklarla yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 25.11.2022 Cuma günü bölge genelinde yağışların kuvvetli, Düzce il genelinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 26.11.2022 Cumartesi günü yağışların etkisini azaltarak akşam saatlerine kadar devam edeceği ancak, 27.11.2022 Pazar günü bölgede parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarın (Perşembe) yağışla birlikte azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

İSTANBULLU BİR SÜRE DAHA GÜNEŞE HASRET KALACAK

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İstanbul'da son 3 gündür etkili olan sağanak yağış bugün de etkili olacak. Yer yer şiddetini arttıracak yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul tahmin

ORHAN ŞEN SAAT VERİP UYARDI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen:

İstanbul’da bugün öğlen saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur var. Sıcaklık Ege de 3-4 C azalacak. Marmara’da 3-4 C artacak. İstanbul 20 C İzmir 17 C. Öğlen Denizli, Afyon Manisa, İzmir, Muğla Aydın çevresinde yağış şiddetli su baskınlarına dikkat.

Bugün sabah ülkemize batıdan giriş yapacak olan yağış yurdun batısında gün boyu ve gece etkili olacak. Antalya’dan Sakarya, Düzce hattında gece ve İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde Öğlen çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yağışla birlikte Lodos da etkili olacak.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı bulutlu 17
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. 17
  • Adana: Parçalı bulutlu 23
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
  • Samsun: Parçalı bulutlu 23
  • Trabzon: Parçalı bulutlu 20
  • Erzurum: Parçalı bulutlu 12
  • Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16
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hava durumu meteoroloji İstanbul Düzce

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