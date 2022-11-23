Meteoroloji paylaştı! İstanbullu bir süre daha güneşe hasret kalacak: Depremin meydana geldiği Düzce'de hava nasıl olacak?

Hava durumuna ilişkin vatandaşların merakını gideren paylaşım Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerini paylaştı. Yurtta hava durumunun nasıl geçeceği araştırılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı şehirler için sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulundu. Peki yurtta hava durumu nasıl olacak, özellikle de depremin yaşandığı Düzce'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
MGM'nin değerlendirmesinde yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği belirtildi.
Düzce'de ise havanın bugün (Çarşamba) parçalı çok bulutlu olması bekleniyor. Bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak olan yağışların, yarın (Perşembe) gün boyu ve aralıklarla yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 25.11.2022 Cuma günü bölge genelinde yağışların kuvvetli, Düzce il genelinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 26.11.2022 Cumartesi günü yağışların etkisini azaltarak akşam saatlerine kadar devam edeceği ancak, 27.11.2022 Pazar günü bölgede parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarın (Perşembe) yağışla birlikte azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.
İstanbul'da son 3 gündür etkili olan sağanak yağış bugün de etkili olacak. Yer yer şiddetini arttıracak yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen:
İstanbul’da bugün öğlen saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur var. Sıcaklık Ege de 3-4 C azalacak. Marmara’da 3-4 C artacak. İstanbul 20 C İzmir 17 C. Öğlen Denizli, Afyon Manisa, İzmir, Muğla Aydın çevresinde yağış şiddetli su baskınlarına dikkat.
Bugün sabah ülkemize batıdan giriş yapacak olan yağış yurdun batısında gün boyu ve gece etkili olacak. Antalya’dan Sakarya, Düzce hattında gece ve İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde Öğlen çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yağışla birlikte Lodos da etkili olacak.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: