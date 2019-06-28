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Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 16:30 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yarından itibaren serin ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Son dakika açıklamasına göre serin ve yağışlı hava dalgası Karadeniz üzerinden geliyor. İşte Meteoroloji'nin tüm Türkiye için yaptığı hava durumu uyarısı...

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Türkiye genelinde yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor.

Rüzgarın Hatay çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Hafta sonunda ise Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Batı Karadeniz (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyı kesimi), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun'un doğusu ile Ordu'da kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması (100-200 kg/metrekare arasında) öngörülüyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda hissedilir derecede azalarak mevsim normallerine, pazar ve pazartesi günleri ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde ise mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

PAZARTESİ AKŞAMINDAN İTİBAREN ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Serin ve yağışlı havanın pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz'dan itibaren yeniden yükselmesi bekleniyor. (AA)

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