Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (1 Kasım İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Sivas ve Elazığ çevreleri ile Hatay kıyı kesiminde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, batı bölgelerimizde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
BOLU °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Çok bulutlu
RİZE °C, 21°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar; akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli
SAMSUN °C, 19°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar; akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KARS °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı bulutlu