Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (1 Kasım İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Sivas ve Elazığ çevreleri ile Hatay kıyı kesiminde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, batı bölgelerimizde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.