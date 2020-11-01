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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (1 Kasım İstanbul'da hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 09:14 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Kasım verilerine göre sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (1 Kasım İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Sivas ve Elazığ çevreleri ile Hatay kıyı kesiminde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, batı bölgelerimizde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

1 KASIM YURTTA HAVA DURUMU

BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

BOLU °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C
Çok bulutlu

RİZE °C, 21°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar; akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli

SAMSUN °C, 19°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar; akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 17°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİİRT °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

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