HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Meteoroloji uyardı! İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2020 09:28 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili kritik uyarı geldi. Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, doğusunda yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların akşam saatlerine kadar Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak, sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

Rüzgar, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli esecek.

Yağışların, akşam saatlerine kadar Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
Koronavirüs olduğunu öğrenen yeni gelin, iki düğüne daha gitti!Koronavirüs olduğunu öğrenen yeni gelin, iki düğüne daha gitti!
ATA AÖF yeni kayıt nasıl yapılır? ATA AÖF yeni kayıt nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Muğla'da iğrenç olay! 83 yaşındaki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulundu
Muğla'da iğrenç olay! 83 yaşındaki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulundu
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Koronavirüs olduğunu öğrenen yeni gelin, iki düğüne daha gitti!
Koronavirüs olduğunu öğrenen yeni gelin, iki düğüne daha gitti!
İlginizi Çekebilir
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayşen Arda İşçi, 65 yaşında üniversiteli oldu
Hayran bırakan azim! Ayşen teyze 65 yaşında üniversiteli oldu
Koronavirüs olduğunu öğrenen yeni gelin, iki düğüne daha gitti!
Koronavirüs olduğunu öğrenen yeni gelin, iki düğüne daha gitti!
Ortakların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Ortakların bıçaklı kavgası kanlı bitti
İzmir'de 13 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli ölümü!
13 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli ölümü!
Henüz 17 yaşındaydı! Kahreden ölüm
Henüz 17 yaşındaydı! Kahreden ölüm
Kan donduran ölüm! Hızarın üzerine düştü ve...
Kan donduran ölüm! Hızarın üzerine düştü ve...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.