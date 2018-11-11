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Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 19:26 | Son Güncelleme

Kasım ayı kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklıkları gittikçe düşüyor. Yeni haftada ise hafta boyunca soğuk hava kendisini gösterecek. Salı günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar dayanacak. Perşembe ve cuma günleri Bolu'da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Yeni haftanın hava durumu raporu belli oldu. Bugün hissedilen soğuk hava hafta boyunca etkisini gösterecek. Pazartesi günü Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak sağanak yağış cuma gününe kadar tüm yurdu etkisi altına alacak.

Salı günü Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'a kar yağacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli hava etkisini gösterecek fakat İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

KAR İSTANBUL'UN KAPISINA DAYANACAK

Cuma günü yurdun büyük bölümü soğuk havanın etkisinde. Birçok ilde kar ve sağanak yağış etkili olacak. Hafta boyunca Doğu Anadolu illerinde etkili olan kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar dayanacak. Perşembe ve cuma günleri Bolu'da kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

istanbul

ANKARA'YA KAR YAĞACAK

Meteoroloji tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporuna göre Ankara il genelinde hava sıcaklıkları Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede düşecek. Özellikle 15 Kasım Perşembe ve 16 Kasım Cuma günü hava sıcaklıkları sıfırın altına inecek. 15 - 16 Kasım tarihlerinde il genelinde yer yer kar yağışı görülecek.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
doğal gaza. baya indirim geldi Allah rte'den razı oldun halkını nasıl da düşünüyor gelsin her şey ucuz meyve sebze de ucuz bu kış bol bol yer sıcacık evimizde kat kat giyinmeden rahat bi'kış geçiririz elektrikte ucuz her odaya ofo mu koysak bilemedm alternatif çooooook
YOK KIS FALAN BUGUN HAVA YAZ GIBIYDI... BU SENEDE YOK KIS ESKIDENMIS O KISLAR SIMDI DENGE YOK DOGA KUSTU
KIS MIS YOK UYDURUYOR YINE METEOROLOJI... BU SENE DE GELECEGIN YOK SENIN....
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