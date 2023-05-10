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Meteoroloji uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor! 10 Mayıs 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri

10.05.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji hava durumu ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Yayımlanan hava durumu verilerine göre; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu başta olmak üzere, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Başkent Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde, Afyonkarahisar, Gümüşhane Isparta, Sinop ve Uşak'ta kuvvetli yağış bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...

Meteoroloji uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor! 10 Mayıs 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları ve Meteoroloji tarafından yayımlanan veriler merak konusu oldu. Türkiye Mayıs ayını serin geçiriyor. Hava durumu verilerine göre; sıcaklıklar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacak. Meteoroloji, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağını belirtti. İşte 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (10 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA)

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli ve Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin ve Adana’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Sinop ve Gümüşhane ile Ankara’nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Meteorloji'den yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklıkları Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek

Yapılan açıklamada; diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği aktarıldı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin ve Adana’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu

K.MARAŞ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimleri ile Ankara’nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

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