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Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 21:21 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar gününden itibaren gelecek haftanın ortasına kadar etkili olacak Basra kaynaklı sıcak hava dalgasına ilişkin uyarıda bulundu.

Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, gelecek hafta kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde görülecek olan kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar dışında yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Ülkenin yarın, gelecek hafta ortasına kadar, güneydoğu bölgelerden itibaren Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN 5 İLA 8 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK

Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması beklenirken, haftanın ikinci yarısında tekrar düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği ön görülüyor.

İŞTE BU HAFTA GÖRÜLECEK EN YÜKSEK SICAKLIK DEĞERLERİ

Bazı il merkezlerinde bu hafta görülecek olan en yüksek sıcaklık değerlerinin şu şekilde olması bekleniyor:

"Ankara, Konya ve Amasya 37, İstanbul ve Samsun 30, İzmir ve Eskişehir 34, Antalya 32, Adana 33, Kayseri 38, Sivas 36, Elazığ ve Gaziantep 40, Şanlıurfa 44 ve Bingöl 39 derece"

"SICAK ÇARPMASINA KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

(AA)

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