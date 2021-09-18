Meteoroloji uyarmıştı! 15 dakika yetti, kaçacak yer aradılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Trakya Bölgesi için günlerdir uyarılarda bulunduğu sağanak yağış, Edirne’de kısa sürede etkili oldu.

Akşam saatlerinde fırtınanın ardından başlayan sağanak yağış 15 dakika sürdü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok vatandaş iş yerlerinin içine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tarihi çarşılara sığınırken, kimisi çareyi şal, kimisi ise şemsiye satın almakta buldu.

Dışarıda olanlar, yağmura hazırlıksız yakalanırken, sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı. Saraçlar Caddesi'nde yürüyenler, sağanak sırasında tente ve saçak altlarında dinmesini bekledi. Yollarda ise kısa sürede su birikintilerinin oluştuğu görüldü.

EL EMEĞİ ÜRÜNLERİNİ YAĞMURDAN KORUMAK İÇİN KENDİLERİ ISLANDI

Edirneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerinin üretici kadınları tarafından Saraçlar Caddesi’nde kurulun stant da, fırtına ve yağmurdan olumsuz etkilendi. Fırtınanın etkisiyle stantlarda bulunan ürünlerin savrulduğunu gören üretici kadınlar, şiddetli yağmurda ıslanmayı göze alarak el emeği ürünlerini toplamak ve yağmurdan korumak için çaba sarf etti.

15 dakika süren fırtına ve yağmurun ardından, kent merkezinde güneşli hava hakim oldu.

İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi bazı ilçelerde hafif hafif etkisini gösterdi.

Yağış öncesinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, gök gürültüsünün ardından sağanak yağış başladı.

Silivri’nin yüksek mahallelerinde ise kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Arnavutköy’de ise fırtınada etkisini gösterdi.

Silivri Yol Çatı Mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu saman balyaları tutuşarak alev alev yandı.

ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Kağıthane ve Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu. Bazı noktalara yıldırım düşerken, ağaçlar devrildi.

Dolu yağışı da ara ara etkili olurken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Öte yandan, Silivri ilçesi Seymen Mahallesinde ise rüzgarın etkisiyle ağaç gövdesinden kırılarak yola devrildi. (İHA/DHA)





