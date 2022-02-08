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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da dev dalgalar... Balıkçı teknesini batırdı

08.02.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da fırtına ve yağış etkili oldu. Yağış ve fırtına sebebiyle Arnavutköy Karaburun’da dev dalgalar meydana geldi. Öte yandan limanda bulunan bir balıkçı teknesi dalgalar nedeniyle battı.

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da dev dalgalar... Balıkçı teknesini batırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından fırtına ve yağış İstanbul genelinde etkisini sürdürüyor. Arnavutköy Karaburun’da da etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Fırtına etkisiyle oluşan dalgaların yer yer 5 metreyi aştığı görüldü. Dev dalgalar, limanda demirlenen bir balıkçı teknesini batırdı.

TEKNENİN BÜYÜK BÖLÜMÜ SUYA GÖMÜLDÜ

Teknenin büyük bir bölümü suya gömülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Fırtına nedeniyle Karaburun’da bulunan balıkçılar da olumsuz etkilendi. Balığa çıkamayan balıkçılar teknelerini limana çekerek, çalışamadı.

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"ÇIKARSANIZ TEKNE BATAR"

Fırtına nedeniyle balığa çıkamadıklarını anlatan Rasim Çiçek isimli balıkçı, “Rüzgardan dolayı çıkılmıyor balığa, normalde çıkıyoruz. Bayağı rüzgar var burada tekne battı. Fırtına çok, bugün çıkamazsınız, çıkarsanız tekne batar” diye konuştu.

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Perşembe gününe kadar balıkçıların çıkamayacağını anlatan tezgahçı Cesim Akpınar, "Birkaç gündür havalar sert, balık çıkmadı. Bugün hava çok sert çıkılmıyor, yarın da çıkamazlar Perşembe günü ancak çıkarlar. Bugün rüzgar çok” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul
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