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Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 15:10 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Eskişehir ve Balıkesir çevreleriyle yurdun çeşitli illerine yönelik kar ve fırtına uyarısı geldi.

Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan duyuruya göre, bugün başlayarak çarşamba sabah saatlerine kadar Konya-Antalya yolunun Alacabel Geçidi başta olmak üzere, Toroslar bölümünün yükseklerinde aralıklarla yoğun kar yağışı olacak. Bölgede, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına da bekleniyor.

Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Zonguldak ve Bartın), Marmara'nın doğusu (Bilecik, Balıkesir, Sakarya ve Bursa) ile Afyon, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji kar fırtına

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