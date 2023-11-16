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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: ani sel, su baskını, yıldırım... Kış kendini hissettirmeye başlıyor, karla karışık yağmur geliyor!

16.11.2023 10:38 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji’den hava durumu ile ilgili yapılan son dakika değerlendirmeleri merak ediliyor. Meteoroloji son hava durumu tahminlerini ise yayınladı... Yurt genelinde birçok bölgede bugün için kuvvetli yağış alarmı verilirken; ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dair uyarı yapıldı! 5 günlük hava durumu tahmini ise bazı bölgelerde karla karışık yağmur beklendiğini gösterdi.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: ani sel, su baskını, yıldırım... Kış kendini hissettirmeye başlıyor, karla karışık yağmur geliyor!

Kasım ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde yurdun birçok kesiminde yağışlı hava etkili olmaya başladı. Kuzey yarım kürede Aralık, Ocak ve Şubat aylarından oluşan kış mevsimine ise sayılı günler kaldı. Kış demek, beyaz örtü yani kar demek. Hal böyle olunca, çok sayıda kişi kar yağışının ne zaman geleceğini merak ediyor. Meteorolojinin son değerlendirmelerinde ise yurt genelinde birçok bölgede bugün için kuvvetli yağış alarmı verilirken, 5 günlük hava durumu raporunda, yurdun 'bazı kesimleri' için "karla karışık yağmur kapıda" diyor! İşte Meteorolojinin son değerlendirmeleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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RÜZGAR

Genellikle güneyli, Marmara ve Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL DAHİL 13 İLDE ALARM

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul dahil 13 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

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METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU: BAZI BÖLGELERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu da açıkladı. Rapora göre İstanbul'da yağış 17 Kasım Cuma günü ara verecek. Ancak hafta sonu yeniden etkili olacak. Bazı kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

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Günün önemli manşetleri


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