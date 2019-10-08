HABER

Meteorolojiden sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 08:35 | Son Güncelleme

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artarken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı
kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde hava parçalı bulutlu olacak.

Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın
çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

Bu kesimlerde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalarİmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
Mahkum nakil aracı kaza yaptı! 5'i asker 9 kişi yaralıMahkum nakil aracı kaza yaptı! 5'i asker 9 kişi yaralı
Aydın'da otomobil incir bahçesine uçtu: 6 yaralı Aydın'da otomobil incir bahçesine uçtu: 6 yaralı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteorolojiden sağanak uyarısı sağanak uyarı

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta mahkum nakil aracı kaza yaptı! 5'i asker 9 kişi yaralı

Mahkum nakil aracı kaza yaptı! 5'i asker 9 kişi yaralı

İstanbul trafik durumu (İBB trafik yoğunluk haritası)

İstanbullular dikkat! Trafik kilit

İzmir merkezli 11 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

İzmir’de minibüs tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

İzmir’de korkunç kaza!

Trafik 2 saat boyunca kapandı! Kocaeli'de feci kaza!

Trafik 2 saat boyunca kapandı! Kocaeli'de feci kaza!

Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davasında karar

Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davasında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.