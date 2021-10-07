Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı (7 Ekim Perşembe hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, doğu kesimlerinin sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. .
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 29°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 25°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık