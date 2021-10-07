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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı (7 Ekim Perşembe hava durumu)

07.10.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji, 7 Ekim Perşembe günü beklenen hava durumu tahminin açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre, iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 4 dereceye kadar artması beklenirken, İstanbul, Ordu ve Kırklareli'nin bazı bölgelerinde yağış beklendiği aktarıldı.

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı (7 Ekim Perşembe hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

1

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

11

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, doğu kesimlerinin sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. .

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 29°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 25°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 20°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 10°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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