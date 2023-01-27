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METEOROLOJİDEN UYARI! İstanbul beyaza mı bürünüyor? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

27.01.2023 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ile ilgili açıklama bekleniyordu. Hava şartlarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle kış ayı İstanbul'da henüz yaşanamadı. Kara hasret kalan İstanbullular için beklenen haber geldi. Peki İstanbul beyaza mı bürünüyor? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte ayrıntılar...

METEOROLOJİDEN UYARI! İstanbul beyaza mı bürünüyor? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Havaların bir iki gündür soğumasıyla kar ne zaman yağacak sorusu akıllara geldi. İstanbul'da hava son yılların en yüksek derecelerinde seyrediyor. Neredeyse yağmur bile yağmadı denebilir. Bu durum hem barajları olumsuz etkiliyor hem de mevsim geçişlerinde düzensizlik oluşturuyor. Peki İstanbul beyaza mı bürünüyor? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte merak edilen o konular...

İSTANBUL'A KAR MI GELİYOR?

Avrupa kıtasındaki yüksek basınç Türkiye'yi de etkisi altına alıyor. Uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde seyreden havalar bu haftadan itibaren soğuyacak. Yurt genelinde yağışların ve rüzgarın artması bekleniyor.

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Ocak ayının sonuna gelmemize rağmen hala tam soğuklar bastırmış değil. NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İstanbul'da kar yağışı için tahmin vermişti. Çalışkan, "24'ünden sonra İstanbul da dahil kar yağışı ihtimali var" ifadelerini kullandı.

SON YILLARIN EN SICAK KIŞI

2023 yılı kış ayları son dönemin en kurak yılı olarak tarihe geçebilir. Yurt genelinde yağışların çok az olması yağmur duasına çıkılmasına bile neden oldu.

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen bu yıl Ocak ayında da karın etkisini artıracağı, kışın etkisinin bu yıl daha fazla olacağını söylemişti.

İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Tekirdağ ve Balıkesir gibi yerlerde yoğun kar yağışı olacağı belirtiliyor.

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