Metin Feyzioğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Reform değil devrim

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'yla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Sabah Gazetesi'nin bugünkü manşetinde İsa Tatlıcan imzasıyla yer alan haberde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Mart'ta duyurduğu, Eylem Planı'nın çok önemli maddeler içerdiğine dikkat çeken Feyzioğlu, söz konusu çalışmanın reform değil devrim niteliğinde olduğunu belirtti.
Feyzioğlu ayrıca, çalışmadaki maddelerin doğrudan vatandaşa dokunacak şekilde olduğunu söyledi.
-AİHM ve AYM karar ve kriterlerine vurgu
-'Vize serbestisi diyaloğuna hız verilecek'
-İnsan Hakları Tazminat Komisyonu
-Hakim ve savcılara coğrafi teminat, yargıda hedef süre
-'İdare 30 günde yanıt verecek'
-'Boşanmada arabulucu devreye girebilecek'
-Dini bayramda görüntülü görüşme, nefret suçuna yasal düzenleme
-Tutuklamada 'somut delil' koşulu aranacak
-Kadına şiddet suçu kapsamı genişleyecek: Boşanmış eş de kapsamda
-Güvence bedeli değeri korunarak iade edilecek
-Çocuk mahkemeleri cübbesiz olacak, muayene refakatçı huzurunda yapılacak
-'Evlilik yardımı' da eylem planında
-'Hakim ve Savcılara Anayasa Mahkemesi ve AİHM'de staj olanağı'