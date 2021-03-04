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Metin Feyzioğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Reform değil devrim

04.03.2021 09:11 | Son Güncelleme:
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Metin Feyzioğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Reform değil devrim

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, katkıda bulunduğu Yargı Reformu Strateji Planı ve İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, söz konusu çalışmanın vatandaşa dokunan devrim niteliğinde bir çalışma olduğunu belirtti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'yla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Sabah Gazetesi'nin bugünkü manşetinde İsa Tatlıcan imzasıyla yer alan haberde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Mart'ta duyurduğu, Eylem Planı'nın çok önemli maddeler içerdiğine dikkat çeken Feyzioğlu, söz konusu çalışmanın reform değil devrim niteliğinde olduğunu belirtti.

Feyzioğlu ayrıca, çalışmadaki maddelerin doğrudan vatandaşa dokunacak şekilde olduğunu söyledi.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI'NDA NELER VAR?

-AİHM ve AYM karar ve kriterlerine vurgu

-'Vize serbestisi diyaloğuna hız verilecek'

-İnsan Hakları Tazminat Komisyonu

-Hakim ve savcılara coğrafi teminat, yargıda hedef süre

erer

-'İdare 30 günde yanıt verecek'

-'Boşanmada arabulucu devreye girebilecek'

-Dini bayramda görüntülü görüşme, nefret suçuna yasal düzenleme

-Tutuklamada 'somut delil' koşulu aranacak

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladıSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı

-Kadına şiddet suçu kapsamı genişleyecek: Boşanmış eş de kapsamda

-Güvence bedeli değeri korunarak iade edilecek

-Çocuk mahkemeleri cübbesiz olacak, muayene refakatçı huzurunda yapılacak

-'Evlilik yardımı' da eylem planında

-'Hakim ve Savcılara Anayasa Mahkemesi ve AİHM'de staj olanağı'

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