Metin Feyzioğlu'ndan flaş açıklama: PKK devleti hayalini TSK 8 günde yerle bir etti

ABD Temsilciler Meclisi kararlarının tamamen gündem saptırmaya yönelik olduğunu ifade eden Feyzioğlu, "Bunun bir gündem saptırma, bir polemik yaratma ve olayları gerçeklerden, gerçek gündemden uzaklaştırma çabası olduğunu görüyorum. ABD'nin dışarıda ve içeride bir gerçek gündemden uzaklaştırma çabası var." diye konuştu. Feyzioğlu, kararın 30 Ekim'de alınmasının sembolik olduğunu, Mondros Mütarekesi'nin yıl dönümü nedeniyle bu tarihin seçildiğini savundu. Barış Pınarı Harekatı'nın önemine vurgu yapan Feyzioğlu, "Türklerin Barış Pınarı Harekatı ve terörle mücadelesi, 100 sene sonra hiç vazgeçilmemiş bir projenin ete kemiğe büründüğü ve gerçekleşmek üzere olduğu bir anda tekrar hayalleri yerle bir etti. The Economist diyor bunu. Memleketimdeki Fransızlar ise Sevr'i hortlatmaya, PKK'ya karşı yürüttüğümüz topyekun mücadeleyi sözde küçümseme ve hatta karalama peşindeler. Demek ki neymiş Türkiye'nin bölgede terörle mücadelesi aslında yüz yıllık bir emperyalist fanteziyle mücadele hikayesiymiş. The Economist yazıyor." dedi.

Feyzioğlu, 100 yıl önce Türkiye'nin bulunduğu bölgenin parçalanmasının planlandığını hatırlatarak, şöyle devam etti. "Bu proje 100 sene sonra değişmemiş, aktörlerinin içine ABD eklenmiştir. Acaba FETÖ'nün, PKK'nın ve DHKP-C'nin ortak kuklacılarının verdiği talimatla Türkiye'ye yönelik en şerefsiz, en ahlaksız en seviyesiz kara propagandayı başlatması neden şimdi? Gayet basit. 100 yıllık projeyi, 8 yıldır batının mikser kamyonlarıyla, beton fabrikalarıyla, sahada alt yapı desteğiyle, ABD'nin 60 bine yakın TIR'la ağır silah desteği verdiği, eğitim ve lojistik destek verdiği ve artık ete kemiğe bürünmüş, tutsan tutulacak hale gelmiş PKK devleti hayalini Türk Silahlı Kuvvetleri 8 günde yerle bir etti. Depresyonlarını, hayal kırıklıklarını, kabuslarını, üzüntülerini anlıyorum. Bunların depresyonu bizim mutluluğumuzdur. Bunların hayal kırıklığı bizim madalyamızdır. Kendi açtıkları çukurlara inşallah bir daha çıkmamak üzere bunları gömüyoruz." Feyzioğlu, ABD'nin niyetinin bu bölgede bir kukla terör devleti kurmak olduğunu vurgulayarak, FETÖ, PKK, DHKP-C propaganda mekanizmasın da bunların emrinde Türkiye’ye en aşağılık iftiraları attığını belirtti.