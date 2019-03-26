Metin Topuz'un yargılandığı davayı ABD Başkonsolosu da izliyor

\u00d6zden AT\u0130K\/\u0130STANBUL, (DHA) ABD'nin \u0130stanbul Ba\u015fkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD'nin Ankara B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi'nde Maslahatg\u00fczarl\u0131k g\u00f6revini yapan Jeffrey M. Hovenier, Metin Topuz davas\u0131n\u0131 izlemek i\u00e7in geldi. Farkl\u0131l\u0131klar\u0131m\u0131z hi\u00e7 bu kadar g\u00fczel olmam\u0131\u015ft\u0131! \u0130\u015fte geneti\u011fi benzersiz k\u0131lan 15 ki\u015fiHandan Toprak Benli\u2019den Ekrem \u0130mamo\u011flu\u2019na yan\u0131tSele kap\u0131larak \u00f6len gelin-kaynana son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131
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