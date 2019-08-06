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Metina'da teröristlere ağır darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 14:09 | Son Güncelleme

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi - Sabah Gara bölgesindekilerle beraber etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Sabah saatlerinde Gara bölgesindekilerle beraber etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.

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Gara Metina TSK

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