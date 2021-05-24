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Metrelerce havaya uçtular! Korkunç anlar

24.05.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de anayoldan tali yola düşen araç, direksiyon hakimini kaybederek tali yola düştü, ters yönde ilerleyen motosiklete çarptı. Motosiklette bulunan gençler, çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya yükseldi. Gençlerden biri hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emre Can Görücü idaresindeki araçla seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Görücü, anayol üzerinden kaldırımı aşarak yaklaşık 1 metrelik mesafeden tali yola düştü. Bu sırada tali yol üzerinden ters yönde ilerleyen Deniz Çezik, yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Görücü, olayı yara almadan atlatırken motosiklet üzerindeki Ahmet Çezik ve Deniz Çezik ağır yaralı olarak çevre hastanelere kaldırıldı.

KAZA ANI TÜYLER ÜRPERTTİ

Kaza anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Aracı ile tali yola düşen Görücü, otomobilinin hakimiyetini sağlamak istediği sırada karşısında ki motosikletli gençlere çarpıyor. Çarpmanı etkisi ile motosiklet üzerinde bulunan Deniz Çezik ve Ahmet Çezik metrelerce havaya uçtu. Çevredeki diğer sürücüler ise yardıma koştu. Kaza da ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Çezik, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Deniz Çezik’in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA

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Denizli Pamukkale

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