HABER

Metro istasyonunda raylara düşen kişi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 13:02 | Son Güncelleme

YENİKAPI-Hacıosman Metro hattı Darüşşafaka istasyonunda bir kişinin raylara düşmesi nedeniyle, seferlerde aksama yaşandı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) YENİKAPI-Hacıosman Metro hattı Darüşşafaka istasyonunda bir kişinin raylara düşmesi nedeniyle, seferlerde aksama yaşandı. Raylara düşen kişi kurtarılarak hastaneye götürülürken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Darüşşafaka istasyonunda saat 12.00 sıralarında Yenikapı yönünde bekleyen bir kişi metronun istasyona geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düşerek, metronun altında kaldı. Metrodaki görevliler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olayın ardından Yenikapı-Hacıosman Metro seferlerinde bir süre aksama yaşandı. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan kişi ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Metro İstanbul, konu ile ilgili twitter adresinden yaptığı açıklamada seferlerin Atatürk Oto Sanayi İstasyonundan her iki yönde aktarmalı olarak devam edeceğini duyurdu.

Tekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacakTekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacak
Cami anonsuyla yakalanan dolandırıcılar tutuklandıCami anonsuyla yakalanan dolandırıcılar tutuklandı
Savcı, halı saha tartışmasında 14 öğretmeni gözaltına aldırdı iddiası (2)Savcı, halı saha tartışmasında 14 öğretmeni gözaltına aldırdı iddiası (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.