HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Metrobüs durağında tehlikeli anlar! Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi

Metrobüs durağında tehlikeli anlar! Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2020 10:28 | Son Güncelleme

Saadetdere Metrobüs durağının üstünde oyun oynamak için çıkan mendil satan çocuk, itfaiyeyi görünce korkarak E-5 karayoluna indi. Ekiplere yakalanmamak için panikleyen çocuk, daha sonra hızla akan trafikten karşıya geçti. Çocuğun o anları görüntülenirken, akıllara önceki yıl aynı noktada hayatını kaybeden küçük çocuk geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Saadetdere Metrobüs Durağı’nda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 yaşlarında mendil satan yabancı uyruklu bir erkek çocuğu oyun için metrobüs durağının üstüne çıktı. Çocuğu gören güvenlik görevlileri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerini gören çocuk, korkarak tekrar aşağıya indi. Güvenlik görevlilerine ve itfaiyecilere görünmemeye çalışan çocuk E-5 kenarındaki metrobüs yolu bariyerleri kenarına saklandı. Bir süre sonra çocuk E-5’te hızla giden arabaların arasından karşıya geçerek gözden kayboldu. Yaşanan anlar İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri tarafından saniye saniye kaydedildi.

AYNI NOKTADA ÖLÜM YAŞANDI

Çocuğun bu tehlikeli davranışları, akılara 2 yıl önce 1 Mayıs günü Metrobüs yoluna giren ve aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuğu getirdi. Diğer taraftan çocukların benzer noktada aynı davranışları sergilediği, sık sık kendilerini kontrol eden polis ekiplerini görünce de kaçtığı biliniyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Tüfekle oyun faciayla bitti!Tüfekle oyun faciayla bitti!
2020 Babalar Günü ne zaman?2020 Babalar Günü ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uygulama bugün başladı! 900 TL ceza kesilecek

Uygulama bugün başladı! 900 TL ceza kesilecek

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Büyük yüzleşme! Peşinden koşan ben olmadım

Büyük yüzleşme! Peşinden koşan ben olmadım

Dolandırıcıların gönderdiği mesaj hayatını değiştirdi! İşinin patronu oldu

Dolandırıcıların gönderdiği mesaj hayatını değiştirdi! İşinin patronu oldu

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şaka yapayım derken arkadaşını tinerle ateşe verdi

Şaka yapayım derken arkadaşına dehşeti yaşattı

Babalar Günü'nde denizde kaybolan Ali'nin cesedi bulundu

Babalar gününde dehşeti yaşadılar! Ali'den acı haber

Afyonkarahisar'da tüfekle oyun faciayla bitti!

Tüfekle oyun faciayla bitti!

Yaz ortasında kartopu oynadılar

Yaz ortasında kartopu oynadılar

Genç DJ Levent Bat hayatını kaybetti, arkadaşının sözleri şoke etti

Genç DJ hayatını kaybetti, arkadaşının sözleri şoke etti

Denizde dehşet! Baba boğuldu, oğlu kayboldu

Denizde dehşet! Baba boğuldu, oğlu kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.