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  4. METROBÜSTE 11 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ İDDİASI; FAS'LI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

METROBÜSTE 11 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ İDDİASI; FAS'LI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 13:44 | Son Güncelleme

 AVCILAR'da, metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki B.D.K.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da, metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki B.D.K. adlı kız çocuğunu el ile tacizde bulunduğu öne sürülen Fas uyruklu şüpheli tutuklandı.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında meydana geldi. 11 yaşındaki B.D.K. annesi N.K. ile birlikte Beylikdüzü'ne gitmek için Avcılar'da metrobüse bindi. Metrobüsteki yolculardan Fas uyruklu Hicham D., küçük kıza iddiaya göre el ile tacizde bulundu. Anne N.K.'nın duruma tepki göstermesi üzerine yolcular, şüpheliyi tartaklayarak Cihangir Durağı'nda metrobüsten indirdi. Yolcuların duraktaki güvenlik görevlilere teslim ettiği şüpheli, çağrılan polisler tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Hicham D., Avcılar Polis Merkezi'nde sorguya alındı. Tacize uğradığı iddia edilen çocuk, annesi ve olayın tanığı olan H.Ç. adlı kadın, ifade için Avcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Hicham D., sevk edildiği Küçükçekmece'deki nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Metrobüs durağından görüntüler

-Şüphelinin gözaltına alınması

-Tacize uğrayan kız, annesi ve tanık kadının polis aracına binmeleri

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