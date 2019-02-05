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Metrobüste astronot şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 14:06 | Son Güncelleme

Bugün İstanbul'daki Uzunçayır metrobüs durağında bekleyen kişiyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Metrobüs bekleyen vatandaşların kayıtsız kalamadığı görüntü sanal alemde hızla yayıldı. Görenleri şaşırtan anlar bir cep telefonuyla kayda alındı.

Metrobüste yolculuk yapan kişilerin de görüntülediği astronot kıyafetli kişinin niçin böyle giyindiği bilinmiyor. İşte Zincirlikuyu yönüne giden astronot kıyafetli vatandaşın görüntüleri...

Astronot metrobüse bindi!

İstanbul’da Uzunçayır metrobüs durağında metrobüsün gelmesini bekleyen astronot kıyafetli bir vatandaş görenleri şaşırttı.
Metrobüste yolculuk yapan bazı vatandaşlar da o anı cep telefonları ile kaydetti.
Astronot kıyafetini neden giydiği bilinmeyen vatandaş Zincirlikuyu yönüne giden metrobüse bindi.
Vatandaşın kim olduğu ve ne için astronot kıyafeti giydiği öğrenilemedi.
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Anahtar Kelimeler:
astronot Metrobüs

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Uzay aracını 5 dakika ile kaçırmış,metrobüsle Avcılar'da ki uzay üssüne gidiyormuş.
adam haklı metrobüs de seyahat etmek uzayda gezmekden daha zor oksijen yok oksijen
herif kırmış belliki:)),daha çok astronotlar çıkar memlekette.dua etsinde uçsun yoksa bu borç altında,hayat pahalılığında daha çok biner metrobüse!
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