Metrobüste astronot şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

Metrobüste yolculuk yapan kişilerin de görüntülediği astronot kıyafetli kişinin niçin böyle giyindiği bilinmiyor. İşte Zincirlikuyu yönüne giden astronot kıyafetli vatandaşın görüntüleri...

Astronot metrobüse bindi!

İstanbul’da Uzunçayır metrobüs durağında metrobüsün gelmesini bekleyen astronot kıyafetli bir vatandaş görenleri şaşırttı.

Metrobüste yolculuk yapan bazı vatandaşlar da o anı cep telefonları ile kaydetti.

Astronot kıyafetini neden giydiği bilinmeyen vatandaş Zincirlikuyu yönüne giden metrobüse bindi.