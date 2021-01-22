HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Metrobüste yeni dönem! 26 Ocak'ta başlıyor

Metrobüste yeni dönem! 26 Ocak'ta başlıyor

22.01.2021 14:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Metrobüste yeni dönem! 26 Ocak'ta başlıyor

İstanbul'da metrobüs hattında, hat numaralarından kaynaklı karışıklığı önlemek için otobüslerin tabelasında kodlar yerine, artık gidilecek son istasyonun ismi yazacak. 26 Ocak'ta başlayacak uygulamanın dışında hattaki aktarmaların da azalacağı belirtildi.

İstanbul’da ulaşımın ana aksı haline gelen 44 istasyonlu Metrobüs hattının seferlerinde ve otobüslerin tabelalarında, güncelleme yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, yolculara daha konforlu bir hizmet sunmak amacıyla hattaki aktarmaları azaltmaya yönelik bir çalışma da yürüttü.

Yapılan yeni sefer planlaması sayesinde günlük kat edilen mesafe 18 bin kilometre artırıldı. Aktarma noktalarında hat numaralarından kaynaklı karışıklığı önlemek ve işleyişi hızlandırmak için tabelalarda da güncelleme yapılması kararı alındı.

Metrobüs hattını kullanan yolcuların en çok tercih ettiği 34AS ve 34BZ kodları artık tarihe karışıyor. Tabelalarda 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine Metrobüs aracı hangi istasyona karar gidecekse o istasyonun adı yazılacak.

26 OCAK'TA BAŞLIYOR

Yani; Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ, Bayrampaşa, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yazıları, metrobüs otobüslerinin tabelalarında yerini alacak. Uygulama, 26 Ocak Salı günü başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
Baskın yapan polisi görünce masaların altına saklandılarBaskın yapan polisi görünce masaların altına saklandılar
Duhan suresinin anlamı ve faziletleriDuhan suresinin anlamı ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2021... ÖSYM duyurdu: KPSS-2020/7 atama tarihleri!

ÖSYM duyurdu: KPSS-2020/7 atama tarihleri!

Baskın yapan polisi görünce masaların altına saklandılar

Baskın yapan polisi görünce masaların altına saklandılar

Koronavirüsü yenen genç doktor evinde ölü bulundu

Koronavirüsü yenen genç doktor evinde ölü bulundu

Husumetlisini öldürüp suçu yaşı küçük yeğenine üstlendirdi, farı yanmayan minibüs ele verdi

Şeytani planı böyle ortaya çıktı! Her şeyi ayarladı ama...

Bağcılar'da yolcu minibüsü alev alev yandı

Korku dolu anlar! Bir anda yanmaya başladı

Denizli'deki dehşette yeni gelişme: Babaannesine kurşun yağdıran torun tutuklandı

Bir ili dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.