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  4. Metroda 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga

Metroda 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 14:01 | Son Güncelleme

Metroda 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga

İSTANBUL (AA) - Esenler'de metro içerisinde iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece 03.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Esenler metro durağı içerisinde ellerinde bıçaklar olan iki grubun kavga ettiği ve yaralıların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Başından, belinden ve omuzundan yaralı olan Musa Anter Özçelik ile ense ve elinden yaralanan Beytullah Özbaysar ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Yaralıların arkadaşı olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan Yusuf Başaran'ın ifadesine başvuran ve metro içerisindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, ellerinde bıçakları olan iki grubun kavga ettiğini, iki gruptan da yaralananlar olduğunu, gruplardan birinin olay yerinden kaçtığını belirledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, kavgaya karışan diğer gruptan olan ve sol kolundan yaralanan Hüseyin Açıkbaş ile sağ elinden yaralanan Enes Sevim ve yarası bulunmayan Muharrem Sevim'i tedavi için gittikleri hastanede yakaladı.

Tedavi işlemlerinin ardından ifade için emniyete getirilen 4 yaralı ve 2 yakını birbirlerinden şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

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