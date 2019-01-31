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'Metropol An' sergisi sanatseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 10:17 | Son Güncelleme

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), ‘Metropol An’ sergisi ile kapılarını sanatseverlere açtı.

'Metropol An' sergisi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), ‘Metropol An’ sergisi ile kapılarını sanatseverlere açtı. Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Uludağ Eraslan’ın 11’inci kişisel sergisi, görücüye çıktı.

Fransa’nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Plastik Sanatlar Etkinliği’nden altın madalyayla dönen İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Sanat ve Tasarım Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Uludağ Eraslan, 11’inci kişisel sergisini İKÜSAG’da sanatseverlerin beğenisine sundu. Serginin açılışına İKÜ Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı İnş.Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç, üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Ömer Karpuz, akademisyenler, sanatçılar ve öğrenciler katıldı.

İNSANLARIN FARKLI ‘AN’LARI RESMEDİLDİ

Eserlerinde üç farklı temanın yer aldığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Uludağ Eraslan, bu temalardan en önemlisinin sergiye de adını veren ‘metropol’ olduğunu söyledi. Eraslan, “Şu anda yaşadığımız metropoldeki gökdelenler ve gökdelenler arasındaki biz insancıkları anlatıyor. Bu insancıklar genelde koşturuyor, kargaşa içindeler ve hep yoğunlar. Bu yoğunlukta gökdelenlerin arasında farklı anlar yaşıyorlar. Ben resimlerimde bunları vermek, bunları anlatmak istedim. Serginin de asıl konusu bu” dedi.

Video art eserlerle bu durumun daha net anlaşıldığını söyleyen Eraslan, “Önce resmin kendisini görüyorsunuz, koşuşturma, yoğunluk ve karmaşa. Sonra o resim, gerçekten insanlara ve metropole dönüşüyor, daha sonra resme dönüyor. 'Metropol An' kavramı daha net anlaşılıyor” açıklamasında bulundu.

“ÇİZGİLERDE KAYBOLACAKSINIZ”

Özgürlük kavramına da geniş yer verdiği eserlerinin bulunduğunu vurgulayan Eraslan, eserlerinde çok fazla çizgi yığının görülebileceğini söyledi. Eraslan, “Özgürlüğü atların olduğu, şaha kalkmış bir atla anlattığım resimlerim var. Özgür kadın ve kentte ayakları üzerinde durabilen kadınları anlattığım resimlerim var. Bunlar da balerin sembolüyle simgelendi. Resimlerimde çok fazla çizgi yığınlarını göreceksiniz. Çizgilerin içinde kaybolup gittiğinizi hissettiğiniz anda bir sembolle karşılaşacaksınız. İzleyiciye yaşatmak istediğim duygu tam anlamıyla bu. Umarım herkes keyif alır ve çizgiler onları da farklı, güzel ve keyifli yolculuklara çıkartabilir” diye konuştu.

“PROFESYONEL SANATÇI TÜM TEKNİKLERE HAKİM OLMALI”

Sergisinde birçok farklı tekniği kullanarak çalışmalarını hayata geçirdiğini belirten Reyhan Uludağ Eraslan, profesyonel sanatçıların tüm tekniklere hakim olması gerektiğini söyledi.

Eraslan, “Sulu boya benim çok sevdiğim bir alan. Yağlı boya, akrilik, karışık teknik ve video art işlerim var bu sergide. Sulu boya benim olmazsa olmazım. Bütün tekniklere yer vermeye çalışıyorum. Bir eğitimci olduğumdan daha olayı öğrencilerime de bütün teknikleri öğretiyorum, bu yüzden bütün teknikler benim için önemli. Profesyonel sanatçının da tüm tekniklere hakim olması ve iyi olması gerekiyor diye düşünüyorum. En kısa zamanda 12'inci sergim de olacak. Belki yurt dışı sergisiyle de karşınıza çıkabilirim” diye konuştu.

30’u aşkın eserin yer aldığı ‘Metropol An’ sergisi 27 Şubat Çarşamba gününe kadar İKÜSAG’da ziyarete açık olacak.

'Metropol An' sergisi sanatseverlerle buluştu'Metropol An' sergisi sanatseverlerle buluştu'Metropol An' sergisi sanatseverlerle buluştu'Metropol An' sergisi sanatseverlerle buluştu

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