'Metropol An' sergisi sanatseverlerle buluştu

Eserlerinde üç farklı temanın yer aldığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Uludağ Eraslan, bu temalardan en önemlisinin sergiye de adını veren ‘metropol’ olduğunu söyledi. Eraslan, “Şu anda yaşadığımız metropoldeki gökdelenler ve gökdelenler arasındaki biz insancıkları anlatıyor. Bu insancıklar genelde koşturuyor, kargaşa içindeler ve hep yoğunlar. Bu yoğunlukta gökdelenlerin arasında farklı anlar yaşıyorlar. Ben resimlerimde bunları vermek, bunları anlatmak istedim. Serginin de asıl konusu bu” dedi.

Fransa’nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Plastik Sanatlar Etkinliği’nden altın madalyayla dönen İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Sanat ve Tasarım Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Uludağ Eraslan, 11’inci kişisel sergisini İKÜSAG’da sanatseverlerin beğenisine sundu. Serginin açılışına İKÜ Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı İnş.Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç, üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Ömer Karpuz, akademisyenler, sanatçılar ve öğrenciler katıldı.

Video art eserlerle bu durumun daha net anlaşıldığını söyleyen Eraslan, “Önce resmin kendisini görüyorsunuz, koşuşturma, yoğunluk ve karmaşa. Sonra o resim, gerçekten insanlara ve metropole dönüşüyor, daha sonra resme dönüyor. 'Metropol An' kavramı daha net anlaşılıyor” açıklamasında bulundu.

“ÇİZGİLERDE KAYBOLACAKSINIZ”

Özgürlük kavramına da geniş yer verdiği eserlerinin bulunduğunu vurgulayan Eraslan, eserlerinde çok fazla çizgi yığının görülebileceğini söyledi. Eraslan, “Özgürlüğü atların olduğu, şaha kalkmış bir atla anlattığım resimlerim var. Özgür kadın ve kentte ayakları üzerinde durabilen kadınları anlattığım resimlerim var. Bunlar da balerin sembolüyle simgelendi. Resimlerimde çok fazla çizgi yığınlarını göreceksiniz. Çizgilerin içinde kaybolup gittiğinizi hissettiğiniz anda bir sembolle karşılaşacaksınız. İzleyiciye yaşatmak istediğim duygu tam anlamıyla bu. Umarım herkes keyif alır ve çizgiler onları da farklı, güzel ve keyifli yolculuklara çıkartabilir” diye konuştu.

“PROFESYONEL SANATÇI TÜM TEKNİKLERE HAKİM OLMALI”