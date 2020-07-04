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Metropoll'den 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2020 16:05 | Son Güncelleme

Metropoll Araştırma Şirketi tarafından "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" başlıklı bir kamuoyu araştırması düzenledi. Araştırma sonucunda AK Parti %30 ile birinci parti olurken CHP %24 ile ikinci sırada yer aldı.

Metropoll'den 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan

Metropoll Araştırma Şirketi, "Türkiye'nin Nabzı Haziran 2020: Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonucunu açıkladı. Ankete göre, AK Parti'de oy oranı düşse de ilk sıradaki yerini korudu. AK Parti'yi, CHP ikinci sırada, HDP üçüncü sırada, İYİ Parti dördüncü sırada takip etti.

Aynı şirketin şubat ayı verileriyle kıyaslandığında AK Parti'nin %33,9 olan oy oranı, martta 33,7'ye, nisanda 32,8'e, mayısta 30,7'ye ve son olarak haziran ayında 30,3'e düştü.

CHP %24'E YÜKSELDİ

CHP, şubat ayında %20,7 olan oy oranında mart ve nisan aylarında düşüş yaşadı, mayıs ve haziran ayındaki oyları yükselişe geçti. CHP'nin haziran ayındaki oyu %24 oldu.
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KARARSIZLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Ankete katılım sağlayanlarda kararsızların oranının yüksek olması dikkat çekti. "Kararsızım" diyen %9,2'lik kesim, AK Parti ve CHP hariç tüm siyasi partilerden daha fazla bir orana sahip.Yeni kurulan Gelecek Partisi'nin %1,4; DEVA Partisi'nin ise %1,9 oranında oya sahip olduğu görüldü.
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