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Metruk bina alev alev yandı

15.01.2021 12:02 | Son Güncelleme:
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Metruk bina alev alev yandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangında metruk bina alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy Öztrak Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada yangın meydana geldi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangında metruk bina alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy Öztrak Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada yangın meydana geldi. Yangını gören cadde esnafı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkan yangın güçlükle söndürülürken, yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri de yangın mahallinde hazır bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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