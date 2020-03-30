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Metruk binada baskın! Kumar oynayan 18 kişiye, 80 bin 336 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 17:38 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, yol yapım şantiyesindeki metruk binada kumar oynayan 2'si kadın 18 kişi, jandarma baskınıyla yakalandı. Bu kişilere toplam 80 bin 336 lira kesildi.

Metruk binada baskın! Kumar oynayan 18 kişiye, 80 bin 336 lira ceza

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şebinkarahisar yol ayrımında bulunan yol yapım şantiyesindeki metruk binada kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şantiye binası ve eklentilerine düzenlenen jandarma baskınıyla kumar oynayan 2'si kadın 18 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda, şüphelilerden S.T.'ye ait ruhsatsız av tüfeği ve 13 av tüfeği fişeği, park halindeki araçlarda ise kurusıkı tabanca, 147 kurusıkı fişeği ve ruhsatsız av tüfeği ile 77 fişek ele geçirildi. Başka araçta da meskende bulundurma ruhsatlı tabanca ve bu silaha ait 13 mermi bulundu. Haciz yakalamalı araca ise el koyuldu.

Yakalanan 18 kişiye 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak', '6136 sayılı kanuna muhalefet', '1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet', '5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefet' ve '5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçlarından toplam 80 bin 336 liralık para cezası kesildi.

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Sivas Suşehri

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