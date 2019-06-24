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Metruk binada bulunan gencin ölüm sebebi kalp krizi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 22:43 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde metruk binada baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gencin, yapılan incelemesinde kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.Edinilen bilgiye göre, Gölcük Halıdere Yalı Mahallesi’nde yaşayan Abdulkerim Rıfkı Güner (28), bir anda fenalaşarak dün akşam saatlerinde metruk bir binaya girdi.

Metruk binada bulunan gencin ölüm sebebi kalp krizi çıktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde metruk binada baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gencin, yapılan incelemesinde kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Gölcük Halıdere Yalı Mahallesi’nde yaşayan Abdulkerim Rıfkı Güner (28), bir anda fenalaşarak dün akşam saatlerinde metruk bir binaya girdi. Gece eve dönmeyen Güner’i arayan ailesi ise komşularının kendisini bir binanın altındaki metruk alanda gördüğünü söylemesi üzerine olay yerine gitti. Çocuklarını alarak eve getiren aile Güner’in rahatsızlanması sonrasında kendi özel araçları ile genci, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı. Doğuştan hücre anemisi ve ağır kemik nekrozu hastalıkları olan Güner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede yapılan incelemede kalp krizinden öldüğü belirlenen gencin naaşı işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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