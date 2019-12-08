HABER

Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 15:49 | Son Güncelleme

"Türbeönü Buluşmaları" etkinliğine konuk olan Darb-ı Esma Musiki Topluluğu, Türk tasavvuf müziğinden eserler seslendirdi

Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, Darb-ı Esma Musiki Topluluğu konser verdi.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, bu yıl üçüncü kez "Türbeönü Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte Darb-ı Esma Musiki Topluluğu, Türk tasavvuf müziğinin birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.

Solistliğini Mehmet Emin Karataş'ın yaptığı topluluk, Türk tasavvuf müziğinin uşşak makamındaki eserlerini sohbet çadırını ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin beğenisine sundu.

17 Aralık'a kadar devam edecek Türbeönü Buluşmaları etkinliğinde yarın Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü, 10 Aralık'ta Darb-ı Esma Musiki Topluluğu, 11 Aralık'ta İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, 12 Aralık'ta Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, 14 Aralık'ta Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü ve Mevlana Vakfı Tasavvuf Müziği Topluluğu, 15 Aralık'ta Darb-ı Esma Musiki Topluluğu, 16 Aralık'ta Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü ve 17 Aralık'ta ise misafir müzik toplulukları sahne alacak.

PARTNERDünyaca ünlü oyuncu Ayasofya'ya hayran kaldıDünyaca ünlü oyuncu Ayasofya'ya hayran kaldı
Mucuk sineğinden dolayı sahaya maske ile çıktılarMucuk sineğinden dolayı sahaya maske ile çıktılar
Ağır engelli çocuğu olan çalışan anneye erken emeklilikAğır engelli çocuğu olan çalışan anneye erken emeklilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türbeönü Buluşmaları 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Darb-ı Esma Musiki Topluluğu Konya

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EFT dolandırıcılarına operasyon! Üzerlerinden 17 bin TL çıktı

Yakalandılar! Üzerlerinden 17 bin TL çıktı

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili yeni bilgi ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili yeni bilgi ortaya çıktı

Antalya'da turistler aralık ayında denize girdi

Aralık ayında deniz keyfi! Sahile akın ettiler

Halk TV satıldı mı? Serhan Asker açıkladı

Halk TV satıldı mı?

Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti 

Dev gemi boğazdan geçti! Geçişler durdu

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi, şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.