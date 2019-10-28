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Mevlid-i Nebi Sergisi, 8 Kasım'da açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 11:14 | Son Güncelleme

Hazreti Muhammed'in alemi teşrifinin yıl dönümünde açılacak Mevlid-i Nebi Sergisi, 8 Kasım-20 Aralık'ta MÜSİAD Genel Merkezi'nde görülebilecek

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) tarafından Hazreti Muhammed'in alemi teşrifinin yıl dönümüne özel hazırlanan Mevlid-i Nebi Sergisi, 8 Kasım'da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi'nde açılacak.

FSMVÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mevlid-i Nebi Sergisi, üniversitenin İslami Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve MÜSİAD iş birliğiyle Hazreti Muhammed'in alemi teşrifinin yıl dönümünde açılacak.

FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Ali Toy rehberliğinde İslami Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile projelendirilerek hayata geçirilen Mevlid-i Nebi Sergisi; Efendimiz’le ilgili ayetlerden, hadislerden, Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necat’ından seçilen beyitlerle hazırlandı.

33 sanatçının 40'a yakın hat, tezhip ve minyatür eserinden oluşan sergi, 8 Kasım saat 15.00’te MÜSİAD Genel Merkezi’nde açılacak. Mevlid-i Nebi Sergisi, 20 Aralık’a kadar sanatseverlerin ilgisine açık olacak.

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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mevlid-i Nebî Sergisi

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