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MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI ve CUMA MESAJLARI 2022: Resimli, en güzel, dualı, kısa ve öz Mevlid Kandili mesajları

07.10.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili mesajları ve Cuma mesajları bu anlamlı günde yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde her sene dini günlerin anlam ve önemine uygun ibadetler yapıyorlar. Yılın son kandilinin geldiğini haber vermek isteyenler Mevlid Kandili mesajlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. Cuma gününün de bugün olması sebebi ile kandil mesajları ile birlikte cuma mesajları da araştırılıyor. İşte en güzel, anlamlı ve yeni Mevlid Kandili mesajları ve Cuma mesajları

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI ve CUMA MESAJLARI 2022: Resimli, en güzel, dualı, kısa ve öz Mevlid Kandili mesajları

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Kandil mesajları her sene bu önemli günlerde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre yılın son kandili olan Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor. Günün anlam ve önemine uygun paylaşımda bulunmak isteyenler resimli, kısa ve öz, yeni Mevlid Kandili mesajlarını araştırıyorlar. İşte anlamlı, güzel kandil mesajları için seçenekler

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE CUMA MESAJLARI

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller ve hayırlı cumalar.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz ve Cumanız mübarek olsun.

kandil-mesajları

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlid kandiliniz mübarek olsun.
Allah’ın ilahi nimetleri, evinizi ve kalbinizi neşe ile doldursun ve başarı için daha yeni fırsatlar sunsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.

kandil-mesajları-ve-sözleri

Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Hz. Peygamberimiz(S.A.V) bütün insanlık için bir yol gösterici, ilahi bir nur, sönmeyen bir kandildir. Onun doğumu insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biridir. Çünkü Yüce Allah onu bütün âlemlere rahmet olarak göndermiştir. İslam dini bir ahlak dini olarak insanlığı kurtuluşa ve hidayete davet etmektedir.

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