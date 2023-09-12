Mevlid Kandili nedir, ne zaman? 2023 Mevlid Kandili hangi tarihte? Diyanet'e göre 2023 kandil günleri

Mevlid Kandili tarihi ve ibadetleri merak edildi. Mevlid Kandili gecesi milyonlarca Müslüman camilere akın ederek ellerini semaya açacak ve dualar edecek. 2023 yılında Regaib Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili'nin ardından son olarak Mevlid Kandili idrak edilecek. İşte Mevlid Kandili tarihi ve 2023 kandil tarihleri...

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı teşriflerinin Müslümanlar tarafından Kur’an-ı Kerim okumak, salavatlar getirmek ve dualar etmek gibi ibadetler ile değerlendirildiği Mevlid Kandili, Hicri takvime göre Rebiü’l-Evvel ayının 12. gecesidir. Peygamber Efendimizin 571 yılında Rebiü’l-Evvel ayının 12. günü dünyaya gelmesi, vefatından bir süre sonra o günün İslam âlemince ibadetlerle geçirilmesine vesile olmuştur.

Mevlid, “veladet” (doğmak) kelime kökünden türeyen ve “doğma, doğuş, doğum yeri” anlamına gelen bir kelimedir. İslami literatürde ise Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı teşrif edişini ifade etmektedir.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimine göre; Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ

İslam dininde Mevlid Kandili’ne has bir ibadet bulunmamaktadır ancak mevlidin şükrünü eda etmek niyeti ile Mevlid Kandili’nde nafile ve kaza namazları kılınabilir, Kur’an-ı Kerim okunabilir. Peygamber Efendimize salat ve selam getirmek, dua etmek, Allah’ı tesbih ve zikretmek de Mevlid Kandili’nin faziletlerinden istifade edilebilecek ibadetler arasındadır. Bununla birlikte siyer-i nebi ve hadis okumaları da Mevlid Kandili’nin ehemmiyetinin idrak edilmesi açısından önem teşkil eder. Mevlid Kandili’nde infak (malını Allah yolunda harcamak) etmek, sadaka vermek, bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermek de mübarek bir günün bereketi ile bereketlenmeye vesile olabilir.

2023 KANDİL TARİHLERİ

26 Ocak PERŞEMBE: Regaib Kandili

17 Şubat CUMA: Mirac Kandili

6 Mart PAZARTESİ: Berat Kandili

17 Nisan PAZARTESİ: Kadir Gecesi

26 Eylül SALI: Mevlid Kandili

