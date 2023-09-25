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MEVLİD KANDİLİ TESBİH NAMAZI KILINIŞI: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, saat kaçta kılınır? Diyanet açıkladı!

25.09.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili için geri sayım sürerken Tesbih namazı kılınışı ile ilgili detaylar da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Hz. Muhammed'in (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi deniliyor. Bu kandil Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor. Birçok kişi bu özel günde ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Mevlid Kandili'nde Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, saat kaçta kılınır? İşte Diyanet'e göre Tesbih namazı kılınışı...

MEVLİD KANDİLİ TESBİH NAMAZI KILINIŞI: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, saat kaçta kılınır? Diyanet açıkladı!

Tesbih namazı kılınışı, yarın idrak edilecek olan MevlidKandili öncesi vatandaşlar tarafından arama motorlarında soergulanıyor. Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak bilenen Mevlid Kandili'nde çok sayıda vatandaş ibadetlerini yerine getirecek. Tesbih namazı da Mevlid Kandili'nde kılınacak namazlar arasında yer almaktadır. İşte Tesbih namazı kılınışı...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı kılışı:

“Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

aşure-günü-tesbih-namazı

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn bidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

TEBİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Tesbih namazı dört rekâttır.

tesbih-namazı-kaç-rekat

TESBİH NAMAZI NEDİR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

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