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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Uluslararası soruşturma şart

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 20:44 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda "Bulunduğumuz aşamada artık uluslararası soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Uluslararası soruşturma şart

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesi hakkındaki görüşmelerde soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda Türkiye'nin şeffaf bir süreç yürüttüğünü ve bütün dünyanın bunu kabul ettiğini söyledi.

"Uluslararası toplumla şeffaf bir şekilde bu süreci götürüyoruz." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İlk başlarda 'şimdilik biz Suudi Arabistan ile bir çalışma grubu kurduk, şu anda uluslararası mahkemeye götürmeyi düşünmüyoruz' dedik ama şu bulunduğumuz aşamada da artık uluslararası bir soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz. Ne olursa olsun biz bu cinayetin tüm yönleriyle açıklığa kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağız. Kapatmaya çalışmak, anlaşmaya çalışmak olmaz."

Kaşıkçı'nın vahşi bir cinayete kurban gittiğini belirten Çavuşoğlu, istihbarat ve emniyet birimlerinin toplanan delilleri görmek isteyenlere gösterdiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Türkiye herhangi bir blöf yapmıyor. Türkiye'nin elinde ne varsa uluslararası toplumla paylaşmamız lazım." diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
KAŞIKÇI için ULUSLARARASI SORUŞTURMA İSTEYEN AKP İKİYÜZLÜ VE SAHTEKARDIR. AKP ULUSLARARASI KARASULARDA İSRAİLLİ KATİLLERCE HUNHARCA 10 TC.İNSANINI KATLETMİŞ,80 CİVARINDA VATANDAŞIMIZI YARALAMIŞ,TÜRK BAYRAĞI TAŞIYAN GEMİYE HAYDUTLUK ETMİŞ AMMA AKP BU SUÇLULAR HAKKINDA TC.MAHKEME KARARINI SÜMEN ALTI EDEREK 6 YIL SONRA DA O KATİLLERİ KURTARARAK ÖDÜLLENDİRMİŞTİİİR. AKP ASLA SAMİMİ VE DÜRÜST DEĞİLDİR. KATİLLERİ KURTARIP ŞİMDİ KAŞIKÇI İLE KAYIKÇI KAVGASI YAPANLARI BİZ İYİ BİLİRİİİZ.TIPKI DOSTLARI İSRAİLLİ KATİLLER GİBİLER.
Senin ülkende adamlar elini kolunu sallaya sallaya gelsin adam öldürsün sen otur seyret.Uluslar arası soruşturma iste. YAZIK ÇOK YAZIK..
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