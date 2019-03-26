Mevlüt Uysal: Büyükçekmece’nin ulaşımı rahatlayacak

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de kuaför ve berber esnafıyla bir araya geldi. Büyükçekmece'de mahalleler arasındaki ulaşım eksikliklerine değinen Uysal, “Büyükçekmece’nin 250 bin nüfusu var. Maalesef bu 250 bin nüfus ihtiyacını karşılamaya başka ilçeye gidiyor. Çünkü yeterli belediye hizmetleri yok. Biz burada ulaşım akslarını oluşturursak, mahallelerin birbiri arasındaki ulaşımı rahatlatırsak bu problemi çözeriz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne 4 gün kala seçim çalışmalarına devam ediyor. Güne Tecimen Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek başlayan Uysal, sanayi esnafına hayırlı işler dileğinde bulundu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen ve Büyükçekmece için yapacakları projeleri anlatan Başkan Uysal daha sonra kuaför ve berber esnafıyla buluştu.

“MAHALLELER BİRBİRİNDEN KOPUK”

Kuaför ve berber esnafına, projelerini anlatan Uysal, Büyükçekmece’de mahalleler arasındaki bağlantının yıllardır planlanamadığını belirterek, “Bundan 30 yıl önce İstanbul’un en güzel ilçesi olan Büyükçekmece bugün baktığımızda nasıl dersek, zaten siz ne halde olduğunu biliyorsunuz. Mahalleleri birbirinden kopuk, ulaşım sıkıntılı. Büyükçekmece aslında mahalleleri ile bütünleşmiş bir ilçe olması gerekirken maalesef bu bütünleşme gerçekleşmemiş. Biri Celaliye’den kalkıp merkeze traş olmaya rahatlıkla gelebiliyor mu dersek, zor. Bir ihtiyacı görmeye gelebiliyor mu dersek, o da zor. Kaymakamlığa veya belediyeye zorunlu resmi bir işi olmadan merkeze gelen sayısı çok az. 2009’da belde belediyeleri kapatıldığında, belde belediyeler ve merkez bütünleşsin diye bir planlama yapılması gerekiyordu. Şimdi Kumburgaz’dan ve Celaliye’den gelen birisi E-5’e girmeden kaymakamlığa, belediyeye ve hastahaneye gitmesi gerekiyor. Peki gidebiliyor mu? Tabi ki de hayır. Çünkü planlama yapılmamış” dedi.

“YETERLİ BELEDİYE HİZMETLERİ YOK”

Büyükçekmece’nin ulaşım sorunları hakkında konuşmasına devam eden Uysal, “Esnafların hepsi dertli, niye dertli? ‘Eskiye göre işlerimiz artması gerekirken daha da azalıyor’ diyor. Niye azalıyor, çünkü Büyükçekmece’nin 250 bin nüfusu var. Maalesef bu 250 bin nüfus ihtiyacını karşılamaya başka ilçeye gidiyor. Aslında Büyükçekmece öyle bir yer ki diğer ilçelerden ihtiyacı olan birisi Büyükçekmece’ye alışveriş yapmaya veya gezmeye gelmesi gerekiyor. Ama niye gelinmiyor biliyor musunuz? Çünkü yeterli belediye hizmetleri yok. Biz burada ulaşım akslarını oluşturursak, mahallelerin birbiri arasındaki ulaşımı rahatlatırsak bu problemi çözeriz. E-5 ile ilgili olarak, TÜYAP’ın oradan gelen yolu göl kenarından geçirerek hastanenin önünden bağlarsak, Büyükçekmece’yi ikiye bölmesine engel oluruz. Büyükçekmece Merkez ile mahalleleri arasından bir irtibat kurabiliriz. 25 senedir Büyükçekmece ileri gideceği yerde geriye gitmiş. Belediye hizmetleri olarak, altyapı ve üstyapı problemlerini çözdüğümüz zaman tekrar İstanbul’un en güzel ilçesi olacaktır. 250 bin nüfus buradaki ihtiyaçlarını Büyükçekmece esnafından karşılamıyor ama bu hizmetler geldiğinde sadece Büyükçekmeceliler değil diğer ilçelerden de insanlar gelerek burada alışveriş yapar hale gelir” ifadelerini kullandı.



